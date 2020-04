Unterföhring (ots) - Ärzte und Ärztinnen, PflegerInnen, Hebammen und Entbindungspfleger, KassiererInnen, Postbotinnen und Postboten, TruckerInnen und jede Menge DienstleisterInnen und freiwillige HelferInnen: Ohne sie wäre Deutschland in Zeiten der Corona-Pandemie aufgeschmissen. Denn sie alle sorgen täglich dafür, das Virus einzudämmen und das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Die große SAT.1-Dokumentation "Deutschlands Corona-Helden: Wir sagen Danke!" erzählt am Montag, 20. April 2020, um 20:15 Uhr die großen und kleinen Heldengeschichten der schweren letzten Wochen und möchte sich stellvertretend bei all den Menschen bedanken, ohne die Deutschland diese Krise nicht bewältigen würde. Bei den Menschen, die Mut machen, Hoffnung geben und mit ihrem persönlichen Einsatz Leben retten.Auch die SAT.1-Moderatoren richten in der Sendung ganz persönliche Botschaften an alle "Corona-Helden", wie zum Beispiel:Marlene Lufen: "Ich sage jetzt einfach mal danke an uns alle! Ich finde, dass wir als Gesellschaft ganz beeindruckend mit der Situation umgehen. Man sieht unglaublich viel privates Engagement, Solidarität und Dankbarkeit für die, die gerade jetzt so viel leisten."Julia Leischik: "Auch ich möchte danke sagen. An alle Helfer da draußen, die mit viel Herzblut dafür sorgen, dass alles irgendwie weiterläuft und ihre Berufe trotz eigener Ängste und Sorgen mit so viel Engagement ausüben."Dr. Johannes Wimmer: "Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die wirklich an vorderster Front für die Menschen da sind, die Hilfe brauchen. Beim Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen."miteinander. füreinander. www.sat1.de/news/corona/coronahilfe bietet jedem die Möglichkeit zu helfen und sich schnell und unkompliziert mit verschiedenen Hilfsorganisationen in Verbindung zu setzen."Deutschlands Corona-Helden: Wir sagen Danke!", am Montag, 20. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.Aufgrund dieser Sonderprogrammierung zeigt SAT.1 "Big Brother - Die Entscheidung" im Anschluss live um 22:15 Uhr.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionSimon WalterTel. +49 [89] 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4572909