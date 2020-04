Wien (www.fondscheck.de) - Die Multi-Asset-Plattform der DWS hat ab Juli 2020 mit Björn Jesch einen neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Der designierte Global Head of Multi Asset & Solutions komme von der Credit Suisse, wo er zuletzt als Global Head of Investment Management in der International-Wealth-Management-Division tätig gewesen sei. Jesch trete bei der Deutschen- Bank-Fondstochter die Nachfolge von Christian Hille an, der sich nach 13 Jahren entschieden habe, die DWS aus persönlichen Gründen zu verlassen. Über diese Personalie berichte die Fondsgesellschaft per Aussendung. Weltweit werde Jesch für ein Team von 82 Anlageprofis sowie circa 58 Milliarden Euro an verwalteten Vermögen verantwortlich sein (Stand: 31. Dezember 2019). ...

