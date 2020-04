Ein zuversichtlicher Blick voraus hat am Donnerstag die Aktien von Zalando angetrieben. "Die ersten Wochen im April lassen uns optimistisch auf das zweite Quartal blicken", sagte Finanzvorstand David Schröder bei der Vorlage vorläufiger Daten für das erste Quartal. Die Analysten sind voll des Lobes, die Anleger sind begeistert.Auch wenn der Online-Händler zu Jahresbeginn tief in die roten Zahlen gerutscht war, legt die Zalando-Aktie am Donnerstag kräftig zu. Am Nachmittag notiert der Titel fünf ...

