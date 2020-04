Ort des Tages: Pfizer Manufacturing Austria GmbH. Mehr als nur Viagra. Pfizer zählt weltweit zu jenen Unternehmen, die am meisten Geld in F&E stecken. So auch in Österreich: In Orth an der Donau produziert die Pfizer Manufacturing Austria GmbH den weltweiten Impfstoff zum Schutz gegen Zecken und gegen die durch Meningokokken verursachte Meningitis. Daneben gibt es ein breites Vertriebsnetzwerk in Österreich. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link Pfizer ( Akt. Indikation: 33,30 /33,40, 1,37%)

Den vollständigen Artikel lesen ...