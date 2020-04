FRANKFURT (Dow Jones)--Verizon Communications will sich ein Stück am Kuchen des boomenden Videokonferenzgeschäfts sichern und übernimmt dazu die Bluejeans Network Inc. Angaben zum Kaufpreis machte Verizon nicht. Dow Jones hatte zuvor unter Berufung auf eine informierte Person berichtet, dass der Konzern für den Wettbewerber von Zoom Video Communications weniger als 500 Millionen US-Dollar zahle.

Der Cloud-basierte Videodienst von Bluejeans bedient derzeit eine Vielzahl von Geschäftssegmenten, von kleinen Organisationen bis hin zu einigen der größten multinationalen Marken der Welt, und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Unternehmen während der andauernden Welle der Arbeit von zu Hause aus weiterarbeiten können, wie Verizon schreibt.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

April 16, 2020 09:14 ET (13:14 GMT)

