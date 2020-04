München (ots) - Das gemütliche Café, der Lieblingsitaliener, der Stammtisch in der Eckkneipe, die coole Bar - auf all diese Orte müssen wir derzeit verzichten. Das ist nicht schön, für die Gastronomen jedoch ist WirBleibenZuhause existenzbedrohend.PayNowEatLater ist eine gemeinnützige Initiative und Liebeserklärung an die kulinarische Vielfalt. Sie will den Wirten, die uns normalerweise den Alltag vergessen lassen, etwas zurückgeben und konkret helfen. Mit möglichst vielen Gutscheinverkäufen soll dafür gesorgt werden, dass sie sich bis zum Ende dieser schweren Zeit über Wasser halten können.RTLZWEI und EL CARTEL MEDIA unterstützen diese Non-Profit-Initiative mit bundesweiten Werbespots sowie Werbefläche im Addressable TV. Über Smart TVs werden dort in Splitmasken gerahmte Spots zielgenau in den Städten Berlin, Hamburg und München ausgespielt. Auf diese Weise können sich gastronomische Betriebe vor Ort direkt an ihre Kunden wenden.Stephan Karrer, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "Die Corona-Krise verändert die Welt, und ganz unmittelbar die Orte, an denen wir leben. Wir alle wünschen uns, dass wir schnell zur Normalität zurückkehren. Dafür brauchen wir auch die Wirte in der Nachbarschaft. In diesen Tagen brauchen sie uns. Deshalb unterstützen wir PayNowEatLater sehr gerne mit unseren Medialeistungen."Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und DokuSoaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Über EL CARTEL MEDIA:EL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet EL CARTEL MEDIA der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4572982