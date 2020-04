Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt war nach dem langen Oster-Wochenende positiv gestartet, am Mittwoch ging es dann erst mal wieder abwärts. Doch kurz danach konnte der DAX bereits wieder zulegen. Warum eigentlich? Franziska Schimke und Viola Grebe blicken in der Sendung "Die Woche" auf einen bewegten Markt zwischen Hoffen und Bangen. Wie der Start in die USA-Berichtssaison verlaufen ist, was der IWF erwartet und was nächste Woche auf dem Terminplan der Börse steht, mehr dazu in der vollständigen Sendung.