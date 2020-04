Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge wird die Produktion ab dem 27. April in Deutschland und Polen wieder anlaufen. Nach gut fünfwöchiger Produktionsruhe mit reduzierten Kapazitäten nehmen die Werke von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover und an den polnischen Standorten PoznaÅ" und WrzeÅ›nia am Montag die Fertigung wieder auf. Der Beschluss erfolge entsprechend der derzeitigen Verfügbarkeit von Teilen, der staatlichen Auflagen in Deutschland und Europa, der Entwicklung in den Vertriebsmärkten und ...

