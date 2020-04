FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten hat sich die Stimmung am Donnerstagnachmittag eingetrübt. Sowohl der deutsche Leitindex Dax als auch der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone gerieten in die Verlustzone und notierten zuletzt jeweils leicht tiefer. Börsianer verweisen als Belastung auf die tonangebende Wall Street, wo der Dow Jones Industrial sein Vortagestief unterboten hatte und zuletzt mehr als ein Prozent tiefer stand.



In den USA waren wie schon am Mittwoch neue Wirtschaftsdaten verheerend ausgefallen. So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab und lag signifikant unter den Erwartungen. "Die Konjunktursorgen werden größer", schrieb Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Helaba. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe./la/he