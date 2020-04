Die Gesamtzahl der bestätigten COVID-19 Infektionen stieg in Großbritannien auf 103.093, teilte das britische Gesundheitsministerium in seinem täglichen Update am Donnerstag mit, wie Reuters berichtete. Unterdessen stieg die Zahl der Todesfälle in britischen Krankenhäusern im Zusammenhang mit dem Coronavirus um 861 auf 13.729 und verzeichnete damit ...

