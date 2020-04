FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag bröckeln die Kurse am europäischen Aktienmarkt bereits wieder. Gleich am Morgen war die Skepsis mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Erholung groß. Nach der einmonatigen Erholungsrally sei der Markt am Vortag auf Gewinnmitnahmen eingeschwenkt, heißt es. Nachdem die Investoren bereits am Vortag mit desaströsen Wirtschaftsdaten aus den USA konfrontiert waren, ging es am Donnertagnachmittag weiter. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 11. April mit über 5 Millionen auf einem sehr hohen Niveau geblieben.

Damit haben bislang insgesamt 22 Millionen Beschäftigte in dem Monat seit Verhängung der Corona-bedingten Beschränkungen einen Antrag auf Unterstützung eingereicht, was die großen Probleme auf dem US-Arbeitsmarkt verdeutlicht. Zudem ist die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Distrikts von Philadelphia im April deutlich stärker eingebrochen als erwartet, nämlich auf minus 56,6 (März: minus 12,7) Punkte, das war der niedrigste Stand seit Juli 1980.

Doch zumindest ein Teil der schlechten Nachrichten ist nach dem Kursabsturz seit Anfang des Jahres in den Aktienkursen bereits eingepreist. So verweisen die Analysten von Nomura darauf, dass der Gewinn je Aktie in Europa im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 21 Prozent fallen dürfte. Die endgültigen Zahlen dürften wahrscheinlich noch schlechter ausfallen, da sich die Weltwirtschaft im Stillstand befinde. So sprächen die schwachen Einkaufsmanagerindizes sogar für ein Minus von 30 Prozent beim Gewinn. Der DAX dreht am Nachmittag ins Minus und notiert 0,1 Prozent tiefer bei 10.274 Punkten- im Tageshoch stand der Index bei 10.428. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 2.804.

OPEC nimmt Prognosen für Öl-Nachfrage zurück - Überangebot bleibt

Momentan drückt das Überangebot am Weltmarkt auf die Preise für Öl. In diesem Monat dürfte sich daran noch nichts ändern, erwartet die OPEC und prognostiziert für April einen täglichen Nachfragerückgang um 20 Millionen Barrel gegenüber dem Vorjahr. Über das zweite Quartal verteilt wird mit einem Minus von durchschnittlich 12 Millionen Barrel pro Tag gerechnet. Im dritten und vierten Quartal werde die Nachfrage dann leicht anspringen. Das Barrel der Sorte Brent kostet aktuell 27,68 Dollar, die Ölwerte in Europa notieren im Schnitt 2,7 Prozent im Minus.

Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass der Sektor der Technologiewerte 1,5 Prozent zulegt. Ein Kurstreiber für die Branche sei die scharfe Erholung des Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX), heißt es im Handel. Er hat bereits über die Hälfte seines Corona-Einbruchs dank der Spekulationen auf massive Investitionen in Internet-Infrastruktur wieder wettgemacht. Nach der Vorlage der Zahlen von ASML gab es zudem drei positive Analystenkommentare zu der Aktie, für die es um 3,6 Prozent nach oben geht.

Für Drägerwerk geht es dagegen trotz starker Auftragseingänge um 3,7 Prozent nach unten. Vermutlich handelt es sich um Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Die deutlich höher avisierte Jahresprognose unterstreiche die Hoffnungen des Marktes, dass der Medizintechniker zu den Gewinnern der Coronakrise zähle, heißt es im Handel. Der Auftragswert sprang im ersten Quartal um mehr als das Doppelte.

Volkswagen kassiert Ausblick nach Gewinneinbruch

Volkswagen hat angesichts der Produktionsstillstände und der weiterhin unsicheren Branchenlage infolge des Corona-Virus den Ausblick für das laufende Jahr zurückgenommen. Nach einem massiven Gewinneinbruch im ersten Quartal seien die Jahresziele, die der Wolfsburger Konzern bereits Mitte März in Frage gestellt hatte, nicht mehr erreichbar. Wann ein neuer Ausblick gegeben werden könne, sei unklar. "Als Folge (der Corona-Pandemie) ist der automobile Einzelhandel weitgehend zum Erliegen gekommen", erläuterte der DAX-Konzern. "Das resultierende Absinken der Kundennachfrage aber auch Lieferengpässe führten zu Produktionsstopps innerhalb des Volkswagen Konzerns." "Alles nicht in einem überraschend negativen Bereich", kommentiert ein Händler die vorläufigen Zahlen von VW. Die operative Umsatzrendite erscheine im ersten Quartal mit 1,6 Prozent etwas gering. Die Aktie notiert nach früheren Gewinnen inzwischen nur noch kaum verändert.

Zalando steigen nach vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal um 5,8 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser unterstreichen diese die starke Wettbewerbsposition des Online-Händlers. Die Analysten sehen Zalando als klaren Gewinner der Coronavirus-Krise und schätzen ihre bisherige Erwartung eines Umsatzwachstums von 8 Prozent im laufenden Jahr nun als konservativ ein. Dagegen geben Aktien der Zur-Rose-Gruppe nach Zahlenausweis um 3,5 Prozent nach. Die Aktie hatte jüngst einen sehr guten Lauf, hier wird von Gewinnmitnahmen gesprochen.

Die Aktie des französischen Stromversorgers Electricite de France (EDF) sinkt um 3,7 Prozent. Angesichts des Wirtschaftsabschwungs in der Eurozone hat das Unternehmen den Ausblick auf seine Atomstromerzeugung gesenkt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.804,38 -0,14 -3,82 -25,12 Stoxx-50 2.760,62 0,76 20,81 -18,88 DAX 10.273,61 -0,06 -6,15 -22,46 MDAX 21.776,84 0,25 54,75 -23,08 TecDAX 2.814,16 0,73 20,36 -6,66 SDAX 9.852,80 0,84 82,34 -21,25 FTSE 5.615,88 0,33 18,23 -25,78 CAC 4.335,92 -0,41 -17,80 -27,47 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,02 -0,73 US-Zehnjahresrendite 0,59 -0,04 -2,09 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26h Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0886 -0,20% 1,0893 1,0904 -2,9% EUR/JPY 116,69 -0,39% 117,36 117,18 -4,3% EUR/CHF 1,0512 -0,12% 1,0522 1,0525 -3,2% EUR/GBP 0,8707 -0,00% 0,8719 0,8717 +2,9% USD/JPY 107,21 -0,17% 107,74 107,47 -1,4% GBP/USD 1,2500 -0,22% 1,2495 1,2508 -5,7% USD/CNH (Offshore) 7,0812 +0,15% 7,0839 7,0710 +1,7% Bitcoin BTC/USD 7.000,51 +4,01% 6.681,51 6.727,51 -2,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,94 19,87 +0,4% 0,07 -66,8% Brent/ICE 27,68 27,69 -0,0% -0,01 -56,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,65 1.716,60 +0,9% +15,05 +14,1% Silber (Spot) 15,50 15,50 +0,0% +0,00 -13,1% Platin (Spot) 786,80 781,65 +0,7% +5,15 -18,5% Kupfer-Future 2,31 2,30 +0,6% +0,01 -17,7% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.