Corona ändert vieles - auch die Art und Weise, wie wir bezahlen. In Deutschland können nun die ersten Girocardbesitzer seit Mittwoch an der Supermarktkasse Beträge bis zu 50 Euro kontaktlos quasi im Vorbeigehen bezahlen. Macht das Beispiel Schule und setzt sich der Trend fort, würde das Visa und Co voll in die Karten spielen.Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat das Limit für die Kartenzahlung ohne PIN-Eingabe im Handel von 25 auf 50 Euro pro Nutzung verdoppelt. Die Kreditwirtschaft hatte den Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...