Die Frankfurter Rundschau nimmt die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer in den Blick:



Längst sterben im Mittelmeer Menschen an den Folgen des Virus, die gar nicht infiziert sind, und es werden mehr werden - denn Corona kommt manchen Staaten gerade recht, das ohnehin dichte Abwehrbollwerk an den EU-Außengrenzen noch mal höher zu ziehen und aggressiver zu gestalten.



Zu welchen Kraftakten die EU-Staaten in der Lage sind, haben sie gerade bewiesen - zu Recht haben sie mit Milliarden-Hilfspaketen auf die Corona-Krise reagiert. Ein konzertierter Hilfeplan für Flüchtlinge aus Griechenland und auf dem Mittelmeer käme mit weitaus weniger Geld und Kraftanstrengung aus, und er ist doch genauso dringlich - zur Rettung von Menschenleben und zur Rettung europäischer Werte.



