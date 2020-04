MCDONALDS'S: MCD // ISIN: US5801351017 Primärszenario // 55%Die weltgrößte Burger Kette konnte bisher die Abverkäufe vom Februar gut aufholen und notiert von den letzten Hochs "nur" ca. 15% im Minus. Unsere Primärerwartung zählt den Anstieg als Welle 1 in Blau. In dieser Bewegung hätten wir das übergeordnete Tief in Welle [4] in Grün bereits ausgebaut, und wir würden uns in Richtung neuer Hochs befinden. Auch wenn unsere Primärerwartung aktuell auf einem solchen Verlauf lauten muss, müssen wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...