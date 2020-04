STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Regierung hat ihr in der Corona-Krise erlassenes vorübergehendes Einreiseverbot für Menschen von außerhalb der EU sowie aus Ländern der Europäischen Freihandelszone verlängert. Die Maßnahme gilt damit vorläufig bis zum 15. Mai, wie Regierungschef Stefan Löfven und Innenminister Mikael Damberg am Donnerstag in Stockholm bekanntgaben. Ausnahmen gibt es etwa für Diplomaten und Saisonarbeiter. Schwedische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Schweden können weiterhin ins Land zurückkehren.



In Schweden sind bislang mehr als 12 500 Infektionen nachgewiesen worden und 1333 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Das skandinavische EU-Land geht mit vergleichsweise freizügigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 vor, unter anderem sind Schulen, Kindergärten und Restaurants nicht geschlossen worden./trs/DP/zb