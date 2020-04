Das Open Interest der Gold-Futures stieg am Mittwoch laut den vorläufigen Daten der CME-Group um 2.300 Kontrakte. Auf der anderen Seite sank das Volumen um knapp 60.700 Kontrakte. Gold scheint bei 1.750 Dollar gedeckelt Die negative Kursentwicklung am Mittwoch bei der Feinunze Gold geschah vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Open Interests, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...