AKTIENMÄRKTE (18:27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.812,35 +0,15% -24,91% Stoxx50 2.763,66 +0,87% -18,79% DAX 10.301,54 +0,21% -22,25% FTSE 5.628,43 +0,55% -25,78% CAC 4.350,16 -0,08% -27,23% DJIA 23.272,81 -0,99% -18,45% S&P-500 2.775,10 -0,30% -14,10% Nasdaq-Comp. 8.446,27 +0,63% -5,87% Nasdaq-100 8.676,02 +0,98% -0,65% Nikkei-225 19.290,20 -1,33% -18,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,8 +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,86 19,87 -0,1% -0,01 -66,9% Brent/ICE 27,46 27,69 -0,8% -0,23 -57,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.717,75 1.716,60 +0,1% +1,15 +13,2% Silber (Spot) 15,34 15,50 -1,0% -0,16 -14,1% Platin (Spot) 776,55 781,65 -0,7% -5,10 -19,5% Kupfer-Future 2,30 2,30 +0,2% +0,01 -18,0%

Die Ölpreise tendieren erneut uneinheitlich. Erholungsbewegungen von den jüngsten Verlusten scheitern immer wieder an der Angebotsschwemme auf dem Markt. Norbert Rücker, Leiter des Bereichs Economics & Next Generation Research von Julius Bär, führt den jüngsten Ausverkauf am Ölmarkt auf Zweifel zurück, die nach der Opec+-Förderkürzung vom vergangenen Freitag wieder hochgekocht seien. Der auf Anfang Mai festgelegte Beginn der Kürzungen sei einfach zu spät. Dazu kämen die drastisch gestiegenen US-Ölvorräte und die gleichzeitig einbrechende Nachfrage in den USA. Der jüngste Zwischenfall im Persischen Golf, bei dem ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden einem US-Marineschiff gefährlich nah gekommen sein soll, sei fundamental ohne Bedeutung.

Beim Gold greifen die Anleger hingegen zu. Hier stützen die neuen schwachen US-Konjunkturdaten.

FINANZMARKT USA

Nach den Kursverlusten vom Mittwoch kommt es am Donnerstag an der Wall Street zu einer leichten Gegenbewegung, wobei der Dow-Jones-Index von der schwergewichteten Boeing-Aktie gebremst wird, die um 6,2 Prozent fällt. Anleger hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, nachdem die Corona-Pandemie in vielen Ländern ihren Höhepunkt überschritten zu haben scheint. Am Donnerstag will US-Präsident Donald Trump Pläne zur Lockerung der Einschränkungen vorstellen, die in den USA wegen der Pandemie angeordnet wurden. Unterdessen haben weitere Konjunkturdaten Zeugnis vom verheerenden Einfluss der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft abgelegt. Sowohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für April und die Märzdaten zu den Baubeginnen und -genehmigungen fielen schwächer aus, als es die ohnehin schon düsteren Prognosen von Volkswirten nahegelegt hatten. Allerdings entfalten die Daten kein solches "Schock-Potenzial" mehr wie der am Mittwoch gemeldete Absturz des Empire-State-Manufacturing-Index auf ein Rekordtief und der Einbruch der Einzelhandelsumsätze. Vielmehr scheint sich ein Gewöhnungseffekt einzustellen. Aktien von Morgan Stanley fallen um 0,4 Prozent. Wie andere große US-Banken an den beiden Vortagen meldete auch Morgan Stanley einen überraschend deutlichen Gewinneinbruch. Auch die Einnahmen sanken im ersten Quartal stärker als erwartet. Für Abbott Laboratoriees geht es hingegen um 4,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, seinen Ausblick aber zurückgezogen. Positiv dürfte aufgenommen werden, dass Abbott drei neue Tests auf Covid-19, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Krankheit, herausbringt. Die schon am Vortag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen des Inneneinrichters Bed Bath & Beyond kommen gut an. Die Aktie springt um 19 Prozent nach oben.

Staatsanleihen sind vor dem Hintergrund der schwachen Konjunkturdaten abermals gesucht, die Notierungen steigen aber merklich langsamer als am Mittwoch. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1,8 Basispunkte auf 0,62 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Neue schwache US-Konjunkturdaten bremsten die Erholung der europäischen Börsen, die nur noch ein knappes Plus ins Ziel retten konnten. Technologiewerte verbuchten gegen den Markt ein Plus von durchschnittlich 3,1 Prozent. Ein Kurstreiber für die Branche sei die scharfe Erholung des Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX), hieß es im Handel. ASML (+5 Prozent) profitierten von positiven Analystenkommentaren zu den am Mittwoch vorgelegten Zahlen. Für Drägerwerk ging es dagegen trotz starker Auftragseingänge um 6,4 Prozent nach unten. Händler vermuteten Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. VW (+0,8 Prozent) reagierten gelassen auf vorläufige Zahlen des Autokonzerns und die Rücknahme des Ausblicks. Das habe alles nicht mehr negativ überrascht, hieß es dazu aus dem Handel. Zalando stiegen nach vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal um 6,2 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser unterstreichen diese die starke Wettbewerbsposition des Online-Händlers. Die Analysten sehen Zalando als Gewinner der Coronavirus-Krise. Dagegen gaben Aktien der Zur-Rose-Gruppe nach Zahlenausweis um 6 Prozent nach. Die Aktie hatte jüngst einen sehr guten Lauf, hier wurde von Gewinnmitnahmen gesprochen. Die Aktie des französischen Stromversorgers Electricite de France (EDF) sank um 5,8 Prozent. Angesichts des Wirtschaftsabschwungs in der Eurozone hat das Unternehmen den Ausblick auf seine Atomstromerzeugung gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26h Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0830 -0,72% 1,0893 1,0904 -3,4% EUR/JPY 116,73 -0,36% 117,36 117,18 -4,3% EUR/CHF 1,0509 -0,16% 1,0522 1,0525 -3,2% EUR/GBP 0,8720 +0,14% 0,8719 0,8717 +3,0% USD/JPY 107,80 +0,37% 107,74 107,47 -0,9% GBP/USD 1,2420 -0,86% 1,2495 1,2508 -6,3% USD/CNH (Offshore) 7,0918 +0,30% 7,0839 7,0710 +1,8% Bitcoin BTC/USD 6.993,13 +3,90% 6.681,51 6.727,51 -3,0%

Der Dollar legt zu. Der Euro rutscht im Gegenzug deutlicher unter die Marke von 1,09 Dollar. Der Greenback profitiere von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, heißt es dazu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag den schwachen Vorgaben der Wall Street zumindest zum Teil entziehen können. Insgesamt war die Tendenz in der Region uneinheitlich. An der Wall Street hatten sich die Indizes zum Handelsende von ihren Tagestiefs zumindest etwas erholt gezeigt. Zudem war es in Asien bereits am Mittwoch deutlicher abwärts gegangen. Die Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie dominierte weiter das Verhalten der Anleger, nachdem am Vortag neue US-Konjunkturdaten noch deutlich schwächer ausgefallen waren als ohnehin befürchtet. In die gleiche Kerbe schlug der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Zudem hatten weitere US-Banken in ihren Quartalsberichten massive Gewinnrückgänge gezeigt. Bei Marktteilnehmern erhöhte das die Zweifel an einer sogenannten V-förmigen, also raschen Erholung der Wirtschaft nach einer Lockerung der Corona-bedingten Restriktionen. Die Börse in Seoul, die am Mittwoch wegen der südkoreanischen Parlamentswahl geschlossen war, schloss am Donnerstag unverändert. Bei der Wahl errang die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae die absolute Mehrheit. Die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea hatte Moon erheblichen Aufwind beschert. Stützend für den Aktienmarkt dürfte auch ein zusätzliches Maßnahmenpaket zur Stimulierung der Wirtschaft gewirkt haben. Unter den Einzelwerten profitierten M3 von einer Kooperation mit dem Technologieriesen Sony bei der Entwicklung einen Services zur Diagnose des Coronavirus. Der auf künstlicher Intelligenz basierte Dienst soll vor allem das medizinische Personal besser schützen. M3 legten um 3,2 Prozent zu, Sony verloren mit dem breiten Markt rund 1 Prozent. Die Aktie des chinesischen Autobauers BAIC verlor in Hongkong im Späthandel 4,6 Prozent. Hier drückte laut Händlern die Prognose eines Gewinneinbruchs im ersten Quartal.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Audi kassiert Prognose - 1. Quartal nur Minigewinn

Nach Volkswagen nimmt auch Audi den Ausblick für das laufende Jahr wegen der Belastungen aus der Corona-Krise zurück. Die bisherige Prognose sei nicht mehr zu erreichen, kündigte der Premiumautohersteller zur Vorlage vorläufiger Eckzahlen für das erste Quartal an. Es sei derzeit nicht absehbar, wann eine neue Prognose für das Geschäftsjahr möglich sei. In den ersten drei Monaten sank der Umsatz den weiteren Angaben zufolge auf rund 12,5 Milliarden von 13,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete der Ingolstädter Konzern noch einen operativen Gewinn von 15 Millionen Euro.

Moody's senkt Ausblick für Evonik auf negativ / Rating Baa1 bestät igt

Die Bonität von Evonik gerät in Gefahr. Moody's hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesenkt und dies mit der schwachen Positionierung in der Baa1-Ratingkategorie im Vergleich mit Wettbewerbern der Spezialchemiebranche wie Arkema und Solvay sowie der Erwartung begründet, dass es für Evonik sehr schwierig sein wird, die erforderlichen Kennzahlen zur Aufrechterhaltung des Ratings innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate zu erreichen. Das Rating liegt aktuell weiter bei Baa1, wie Moody's schreibt.

Infineon bestätigt mit Cypress-Übernahme verbundenen Finanzziele

Gut zehn Monate nach der Ankündigung hat Infineon die Übernahme des Wettbewerbers Cypress aus dem kalifornischen San Jose abgeschlossen. Der Chiphersteller aus Neubiberg bei München bestätigte ungeachtet der Turbulenzen rund um das Coronavirus die seinerzeit angekündigten Erwartungen an den Zukauf. So soll Cypress ab dem im September beginnenden Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich wertsteigernd wirken. Infineon rechnet mit jährlichen Kostensynergien von 180 Millionen Euro, die über einen Zeitraum von etwa drei Jahren nach dem Abschluss gehoben werden.

S&P stuft Infineon nach Cypress-Übernahme auf BBB- ab

S&P Global Ratings hat die Bonität des Chipherstellers Infineon nach dem Abschluss der Übernahme des Wettbewerbers Cypress auf BBB- von zuvor BBB abgestuft. Mit 9 Milliarden US-Dollar ist Cypress die bisher teuerste Übernahme in der mehr als 20-jährigen Unternehmensgeschichte von Infineon Technologies. Da die Transaktion hauptsächlich fremdfinanziert sei und die Ratinganalysten für 2020 einen starken Rückgang des Halbleitermarktes erwarten, dürfte die von S&P bereinigte Verschuldung bis mindestens zum Geschäftsjahr 2020/21 bei mehr als dem Zweifachen des EBITDA liegen, so die Begründung.

Gespräche über gemeinsame deutsche Marine-Schiffbau-Werft - Medien

Drei deutsche Werften verhandeln laut einem Medienbericht über eine Zusammenarbeit im Marineschiffbau. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) sind daran German Naval Yards in Kiel (GNYK), Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und die Bremer Lürssen Werft beteiligt. Ziel sei es, einen neuen deutschen Werftkonzern für den militärischen Überwasserschiffbau zu gründen, um international wettbewerbsfähig zu sein.

Biofrontera plant Kapitalerhöhung um fast 9 Mio Euro

Die Biofrontera AG will ihr Kapital um fast 9 Millionen Euro erhöhen. Der Emissionserlös soll für die weitere Finanzierung von klinischen Studien zur Weiterentwicklung des Medikaments Ameluz, für Vertriebs- und Marketingaufwendungen von Ameluz insbesondere in den USA sowie der Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts verwendet werden, wie das auf dermatologische Biopharmaka spezialisierte Unternehmen mitteilte.

Ägyptischer Investor Sawiris übernimmt Mehrheit an Reiseveranstalter FTI

Der ägyptische Investor Samih Sawiris ist neuer Mehrheitseigentümer des Reiseveranstalters FTI mit Sitz in München. Das Bundeskartellamt habe die Mehrheitsbeteiligung Sawiris' genehmigt, teilte FTI am Donnerstag mit. Das Management bleibe unverändert. Demnach erhöht Sawiris seinen bisherigen Anteil von 33,66 Prozent auf 75,1 Prozent, und zwar über eine Kapitalerhöhung.

Opel-Werke rüsten sich für Wiederaufnahme der Produktion

Die Werke Kaiserslautern, Eisenach und Rüsselsheim der Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA machen sich zur Wiederaufnahme der Produktion bereit. Vor diesem Hintergrund haben Management und Gesamtbetriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen vereinbart für die Mitarbeiter vereinbart, wie das Unternehmen mitteilte.

Online-Möbelhändler Westwing startet gut in das Jahr

Der Online-Möbelhändler Westwing ist nach eigenen Angaben positiv in das laufende Jahr gestartet. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe sich in den vergangenen 30 Tagen beschleunigt und ca. 50 Prozent über dem Vorjahr gelegen, teilte das Unternehmen mit.

Abbott zieht Prognose zurück - Quartalsgewinn toppt Erwartung

Abbott Laboratories gibt angesichts der Unsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie die Ziele 2020 auf. Für das erste Quartal meldete der Pharmakonzern einen Gewinnrückgang, schlug dabei aber die Erwartung der Analysten.

Amazon will 100.000 E-Lkw kaufen - Ziel 2040 klimaneutral

Amazon setzt zum Erreichen seiner Klimaziele auf Elektrofahrzeuge. Der Konzern will 100.000 E-Lieferwagen vom Hersteller Rivian kaufen. Der Kauf stehe im Zusammenhang mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, schrieb CEO Jeffrey Bezos in einem Aktionärsbrief. 2022 will Amazon 10.000 der Lieferwagen auf der Straße haben, alle 100.000 dann 2030.

Amazon will alle Mitarbeiter auf Covid-19 testen

Amazon will alle Mitarbeiter auf Covid-19 testen, auch diejenigen, die keine Symptome zeigen. Der Logistikkonzern habe mit dem Aufbau einer Einrichtung für Covid-19-Tests begonnen, sagte CEO Jeffrey Bezos in einem Brief an die Aktionäre.

Arcelormittal erhält Kreditfazilität über 3 Milliarden Dollar

Der Stahlhersteller Arcelormittal sichert sich inmitten der Corona-Krise eine neue Kreditlinie über 3 Milliarden US-Dollar. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Zusage von BNP Paribas, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, JP Morgan und Societe Generale erteilt.

Conocophillips spart Milliarden und kürzt Förderung

Conocophillips kassiert seine Prognose und reagiert mit einer Reihe von zusätzlichen Maßnahmen auf fallende Ölpreise und sinkende Nachfrage. Der Ölmulti kündigte Kürzungen im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar bei Investitionen, Betriebskosten und Aktienrückkäufen an. Auch die Förderung wird gekürzt.

Easyjet kann Airbus-Vertrag nicht wegen Force Majeure beenden

Im Streit mit Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou um einen Großauftrag bei Airbus hat die Billigfluglinie erklärt, man könne die Bestellung von 107 Maschinen nicht wie gefordert stornieren. Der Großaktionär hatte vor Ostern damit gedroht, alle sieben Wochen einen führenden Manager ablösen zu lassen, wenn Easyjet den insgesamt 4,5 Milliarden Euro schweren Auftrag nicht beende. Haji-Ioannou fürchtet, dass Easyjet spätestens im August das Geld ausgehen wird. Bisher hat er die Entfernung von Finanzvorstand Andrew Findlay und des Non-Executive Director Andreas Bierwirth gefordert. EasyJet erklärte am Donnerstag, es gebe keine Möglichkeit, den Vertrag mit Airbus wegen höherer Gewalt zu kündigen - wie dies in allen Flugzeugkaufverträgen standardmäßig vorgesehen ist. Easyjet wäre für alle Verluste haftbar, die Airbus als Folge der Vertragskündigung nachweisen könne.

Morgan Stanley enttäuscht mit Gewinneinbruch

Morgan Stanley hat zum Jahresstart deutlich weniger eingenommen und verdient als erwartet. Wie die US-Bank mitteilte, sanken die Einnahmen im ersten Quartal auf 9,5 Milliarden von 10,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn sackte um knapp ein Drittel auf 1,7 Milliarden Dollar oder 1,01 Dollar je Aktie ab. Analysten hatten Einnahmen von 9,85 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn wurde bei 1,89 Milliarden oder 1,16 Dollar je Aktie gesehen.

Sanofi will mit US-Start-up Coronavirus-Selbsttest entwickeln

Sanofi und das Start-up-Unternehmen Luminostics aus den USA wollen gemeinsam einen Smartphone-basierten Selbsttest für das Coronavirus entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie der französische Pharmakonzern mitteilte. "Luminostics würde seine eigene Technologie für Verbraucherdiagnostik für Covid-19-Tests beisteuern, während Sanofi seine Erfahrung und Fähigkeiten im Bereich der klinischen Forschungstests einbringen würde", heißt es dort.

Verizon kauft Zoom-Wettbewerber Bluejeans Network

Verizon Communications will sich ein Stück am Kuchen des boomenden Videokonferenzgeschäfts sichern und übernimmt dazu die Bluejeans Network Inc. Angaben zum Kaufpreis machte Verizon nicht. Dow Jones hatte zuvor unter Berufung auf eine informierte Person berichtet, dass der Konzern für den Wettbewerber von Zoom Video Communications weniger als 500 Millionen US-Dollar zahle.

