Trotz Rückgang weiter hohe Zahl an Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 11. April mit über 5 Millionen auf einem sehr hohen Niveau geblieben, hat aber gegenüber der Vorwoche etwas abgenommen. Die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis fiel um 1.370.000 auf 5.245.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte.

Philly-Fed-Index fällt auf niedrigsten Stand seit 1980

Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Distrikts von Philadelphia ist im April deutlich schwächer als erwartet gewesen. Der Philadelphia-Fed-Index sank auf minus 56,6 (März: minus 12,7) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Juli 1980. Der Index der Auftragseingänge ging auf minus 70,9 (minus 15,5) Punkte zurück.

US-Baubeginne im März kräftig gesunken

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im März deutlich abgeschwächt. Die Zahl der ersten Spatenstiche verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 22,3 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,216 Millionen. Volkswirte hatten eine Abnahme um 15,6 Prozent prognostiziert. Die Zahl der Baugenehmigungen sank um 6,8 Prozent auf eine Jahresrate von 1,353 Millionen zurückgegangen.

Opec: Tägliche Ölnachfrage sinkt 2020 um 6,8 Millionen Barrel

Die weltweite tägliche Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) im laufenden Jahr um 6,8 Millionen Barrel zurückgehen, wobei der stärkste Rückgang wegen Reiseverboten und Abriegelungen für April erwartet wird. In ihrem aktuellen Monatsbericht schätzt die Opec, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl im April um 20 Millionen Barrel unter dem Niveau des Vorjahresmonats liegen wird. Für das zweite Quartal wird ein Minus von 12 Millionen Barrel erwartet.

USA befürworten Schuldenstundung für einkommensschwache Länder

Die USA sind nach den Worten ihres Finanzministers Steven Mnuchin bereit, sich einer Initiative der G20 zu einer Schuldenstundung für einkommensschwache Volkswirtschaften zu beteiligen. Die USA prüften überdies weitere Optionen zur Erleichterung der Schuldenlast dieser Ländern, heißt es in einem Statement Mnuchins.

Finanzminister Mnuchin gegen neue IWF-Sonderziehungsrechte

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich gegen die Ausgabe zusätzlicher Sonderziehungsrechte durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) ausgesprochen. Mnuchin sagte, Sonderziehungsrechte seien "kein effektives Instrument". 70 Prozent von ihnen würde relativ wohlhabenden G20-Ländern zufallen, während arme Länder nur 3 Prozent bekämen. Grund der Ablehnung ist laut einem Reuters-Bericht, dass die USA neue Sonderziehungsrechte für China und den Iran verhindern wollen.

Japans Regierungschef weitet Ausnahmezustand auf gesamtes Land aus

Angesichts der Corona-Krise hat der japanische Regierungschef Shinzo Abe den Ausnahmezustand auf das ganze Land ausgeweitet. Die Maßnahmen würden nun für alle Regionen gelten, sagte Abe bei einem Treffen mit medizinischen Experten. Die Regelungen bleiben demnach bis zum 6. Mai in Kraft.

Merkel pocht bei G7-Schalte zu Corona auf internationale Koordination

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei der Videokonferenz der führenden sieben Industrieländer (G7) zur Corona-Pandemie für ein gemeinsames Vorgehen stark gemacht. "Die Bundeskanzlerin hat dabei betont, dass die Pandemie nur mit einer starken und koordinierten internationalen Antwort besiegt werden kann", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

IG Metall: Industrie-Rezession dauert mindestens bis Jahresende

Die Rezession in der deutschen Industrie wird sich nach Einschätzung der IG Metall mindestens bis Jahresende hinziehen. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte dem Tagesspiegel, Lieferketten und Absatzmärkte seien noch lange nicht aufnahmefähig. Auch bremse der Gesundheitsschutz in der aktuellen Corona-Pandemie die Hochlaufphase nach dem Ende des Shutdowns.

Deutsche Firmen verlieren in Russland wegen Corona Hunderte Millionen

Die deutsche Wirtschaft in Russland hat wegen der Corona-Krise Verluste in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe erlitten. Das ergab eine Umfrage der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK).

EU-Wirtschaftsminister fordern unabhängigere Lieferketten

Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister wollen als Konsequenz aus der Corona-Pandemie die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern reduzieren. Es gelte, die Handelsbeziehungen zu diversifizieren, teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen in Berlin mit.

Scholz schließt Reichensteuer zur Überwindung der Corona-Krise nicht aus

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schließt eine höhere Besteuerung von Besserverdienern zur Finanzierung der Corona-Krise nicht aus. "Wir haben uns vorgenommen, dass wir zusätzliche Schulden wieder zurückführen ab 2023", sagte Scholz zu Bild live. Dieses Ziel lasse sich "nur mit einem fairen und gerechten Steuersystem schultern". Dabei müsse es absehbar "mehr in Richtung Gerechtigkeit gehen".

Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld per Ministerverordnung verlängert

Arbeitnehmer, die schon vor Beginn der Corona-Krise Kurzarbeitergeld bekommen haben, müssen sich keine Sorgen über ein Auslaufen in den kommenden Wochen oder Monaten machen: Die Bezugsdauer wird von zwölf auf 21 Monate verlängert. Die entsprechende Ministerverordnung werde voraussichtlich in der kommenden Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht und trete anschließend rückwirkend zum 31. Januar in Kraft, erklärte ein Sprecher von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Brüssel gegen Nutzung von Standortdaten durch Handy-Apps wegen Corona

Die EU-Kommission hat sich gegen die Verwendung von Standortdaten von Handy-Nutzern durch Apps im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ausgesprochen. Die Verwendung von Standortdaten sei "weder notwendig noch empfehlenswert", erklärte die Behörde.

Baden-Württemberg öffnet Schulen im Mai für 250.000 Schüler

In Baden-Württemberg sollen ab dem 4. Mai zunächst bis zu 250.000 Schüler wieder in die Schule zurückkehren. Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte, dass zu diesem Termin zunächst Schüler aller Schularten wieder in Hauptfächern unterrichtet werden, wenn sie im laufenden oder im kommenden Jahr Abschlussprüfungen ablegen müssen.

Zahl der Corona-Toten in Europa steigt auf über 90.000

Die Zahl der Corona-Toten in Europa ist auf über 90.000 gestiegen: Wie eine AFP-Zählung ergab, entfallen damit mehr als 65 Prozent der weltweit offiziell bestätigten Todesfälle auf Europa. Mit 90.180 Corona-Toten und 1.047.279 Infektionsfällen ist Europa der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. Weltweit starben insgesamt 137.499 Menschen an den Folgen des neuartigen Coronavirus, 2.083.551 infizierten sich.

Zahl der Corona-Todesfälle in den USA überschreitet Marke von 30.000

In den USA sind mittlerweile mehr als 30.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität meldete insgesamt 30.990 Todesfälle. Gemessen an den Todeszahlen sind die USA demnach das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt - vor Italien mit 21.645, Spanien mit 19.130 sowie Frankreich mit 17.167 Toten.

Schweiz will Corona-Maßnahmen in drei Etappen lockern

Die Schweiz will ihre Corona-Eindämmungsmaßnahmen in drei Etappen lockern. Geschäfte und Dienstleistungen wie Frisöre, Arztpraxen und Baumärkte dürfen in einem ersten Schritt ab dem 27. April wieder öffnen, wie die Regierung in Bern ankündigte. Die Ausbreitung sei verlangsamt worden, deshalb würden die verhängten Beschränkungen "schrittweise" aufgehoben, hieß es in einer Erklärung des Bundesrats.

Kritik aus EU-Parlament an Ungarns und Polens Vorgehen in Corona-Krise

Im EU-Parlament wird scharfe Kritik am Vorgehen Ungarns und Polens in der Corona-Pandemie laut. Sowohl der von der ungarischen Regierung ausgerufene Ausnahmezustand als auch Änderungen des polnischen Wahlrechts inmitten der Krise seien "absolut unvereinbar mit den europäischen Werten", heißt es in einem Entschließungsentwurf, über den die Abgeordneten am Donnerstag und Freitag abstimmen sollten. Eine Mehrheit aus vier Fraktionen steht hinter dem Text.

Neue Exportbeschränkungen lassen medizinische Güter in China stranden

Wegen neuer Exportbeschränkungen in China können bestimmte Gesichtsmasken, Testkits und andere medizinische Geräte, die zur Bekämpfung des Coronavirus dringend benötigt werden, nicht in die USA verschifft werden. Das geht aus Memos von Diplomaten und Unternehmen hervor.

IWF-Chefin für Verlängerung der EU-Verhandlungen mit Großbritannien

Angesichts der Corona-Pandemie hat sich die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) für eine Verlängerung der Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien ausgesprochen.

