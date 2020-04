In Verbindung mit der nachlassenden USD-Liquidität erwarten Analysten der ANZ Bank, dass der USD/SGD in Zukunft stabiler gehandelt werden Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass der USD/SGD in Zukunft weniger volatil sein werden, nachdem er in den vergangenen drei Monaten stark schwankte". "Auf der anderen Seite ist eine Wiederholung des Einbruchs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...