NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat LVMH nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Insgesamt habe der Umsatz des Luxusgüterkonzerns im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Quartal sei nicht so schlecht gewesen, wie es hätte sein können. Das zweite Jahresviertel werde aber schwieriger. Für das "Hold"-Votum seien Bewertungsgründe entscheidend./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 15:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 15:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

