NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ist am Donnerstagabend (Ortszeit) Stunden nach Schluss des Haupt-Aktiengeschäfts kräftig Bewegung in den Terminhandel gekommen. Der Future auf den S&P 500 legte um fast drei Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf verschiedenen Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So wurde ein Bericht veröffentlicht, demzufolge das Pharmaunternehmen Gilead Sciences Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt habe.



Zudem kündigte der Flugzeugbauer Boeing an, in der kommenden Woche seine Produktion wieder anlaufen lassen zu wollen. Und schließlich verkündete US-Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen./he