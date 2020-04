KW13 und KW14 hatten heimische Obstbauern nach einer langen, sehr warmen, wüchsigen Phase nächtelang mit Frösten zu kämpfen. Sowohl Wind- als auch Strahlungsfrost setzten insbesondere Kulturen in frühen Lagen massiv zu. Hauptbetroffen waren in erster Linie Steinobstanlagen in Vollblüte wie Marillen, Kirschen und Pfirsiche, wo bundesweit Ausfälle von mind. 50%,...

Den vollständigen Artikel lesen ...