BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime (ZMD), Aiman Mazyek, hat um Verständnis für die strengen Auflagen in der Corona-Krise geworben. Gesundheitsschutz und der Schutz von Menschenleben in dieser Pandemie hätten für gläubige Muslime die allerhöchste Priorität. "So schwer es uns fällt, unsere Moscheen im Heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so ist es unsere religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun", sagte Mazyek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Vertreter der christlichen Kirchen sowie von Juden und Muslimen wollen an diesem Freitag mit dem Staatssekretär im Innenministerium, Markus Kerber, ein Gespräch führen. Am Mittwochabend hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, das wegen des Coronavirus verhängte Versammlungsverbot in Gotteshäusern bis auf Weiteres beizubehalten.



"Wir hoffen, dass sich der Verlauf der Pandemie in Deutschland soweit verbessert, dass wir bald andere Entscheidungen treffen können", sagte Mazyek. "Wir danken allen Muslimen für ihr Verständnis und ihre Besonnenheit in dieser schwierigen Zeit und beten zu Gott, die Menschheit von den Folgen dieser Krankheit zu schützen."



Der Fastenmonat Ramadan beginnt am 24. April. Neben dem Besuch in der Moschee gehören dazu traditionell auch gemeinsame Mahlzeiten zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang im erweiterten Familien- und Freundeskreis./hrz/DP/zb