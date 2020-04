RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Corona/Bundesliga:



"Kontaktsperren bleiben aus Angst vor einer Todeswelle noch Wochen bestehen. Höchste Zeit also, um sich den wirklich wichtigen Fragen zuzuwenden. Zum Beispiel: Wann rollt der Ball in der Bundesliga wieder? Klingt zynisch, ist aber Realität. Es geht wie immer ums Geld. Dass es um das Überleben der Clubs geht, ist dabei nicht einmal gelogen. Aktuell rächt sich die Von-der-Hand-in-den-Mund-Mentalität der vergangenen Jahre. Immer höher und weiter. Dass die Fans gleichzeitig die Vertragsverlängerung eines Thomas Müller feiern, der weiterhin 15 Millionen Euro im Jahr verdient, ist dabei ebenso lächerlich wie der Fakt, dass sich die Bundesligisten als systemrelevant gebärden. Die Fans vermissen ihren Fußball gerade jetzt, heißt es. Natürlich fehlt er, aber vor dem Fußball müssen einige andere Sachen starten. Am Ende werden die Herren wohl dennoch ihren Willen bekommen. Der Fußball wird dann ohne das für ihn elementarste, die Fans, weitergehen, und der Sport damit selbst zur Satire werden."/DP/he