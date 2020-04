PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Gottesdienste/Lockerung:



"Die baldige Öffnung von Märkten und mittelgroßen Geschäften schafft eine neue Situation. Christen, Juden und Muslime stellen zurecht die Frage, warum die Nutzung ihrer Gotteshäuser nicht in ähnlicher Weise behandelt werden sollte. Egal ob im Baumarkt oder in der Kirche - in beiden Fällen kommt es darauf an, dass die Schutzbestimmungen eingehalten werden. Das vorausgesetzt, ist es in vielen Pfarrkirchen und gar erst in Domen möglich, die Anwesenden weit im Raum zu verteilen und abzusichern. So sehr Video-Übertragungen von Gottesdiensten dazu beigetragen haben, den Zusammenhalt der Gläubigen in Zeiten von Corona zu gewährleisten - die Zusammenkunft im Gotteshaus selbst können sie nicht auf Dauer ersetzen. Das Recht der Religionsausübung findet darin seinen zentralen Ausdruck."/al/DP/he