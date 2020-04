DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Trump:



"Die Weltgesundheitsorganisation WHO, der Kongress - wer auch immer ihm vor die Flinte kommt, Trump drückt ab. Hauptsache, es hilft gegen verfallende Popularitätswerte. Dabei hat er sogar bei der WHO nicht unrecht, auch wenn er in Sachen Verschlafen und Verleugnen von Corona der denkbar schlechteste Kronzeuge ist: Man muss in der Tat konstatieren, dass die Behörde vor allem in der Frühphase der Pandemie mit Bezug zu China eine mindestens ungute Rolle gespielt hat."/al/DP/he