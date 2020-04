WOLFSBURG (dpa-AFX) - Nach dem Zurückziehen der Jahresprognose wegen der Corona-Pandemie veröffentlicht der Volkswagen-Konzern am Freitag (11.00 Uhr) seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal. Der weltgrößte Autobauer hatte am Donnerstag über deutliche Einbußen aufgrund der Krise informiert und sich keine Jahresprognose mehr zugetraut.



Nach den vorläufigen Zahlen aus dem ersten Quartal ging der Umsatz von 60 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 55 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis sackte auf rund 900 Millionen Euro ab. Vor einem Jahr hatte es noch bei 3,9 Milliarden Euro gelegen.



Derzeit will der VW-Konzern auch in Europa und Nordamerika die Produktion mit besseren Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter wieder stufenweise hochfahren. Noch im April sollen die Werke in Zwickau, Wolfsburg, Emden und Hannover wieder beginnen. VW setzt dabei darauf, dass sich die Verhältnisse ähnlich schnell normalisieren könnten wie in China, wo die Pandemie ausgebrochen war./bch/DP/zb

