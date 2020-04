Seattle (awp/sda/dpa/reu) - Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing will die aufgrund der Coronavirus-Krise gestoppte Flugzeugproduktion schon in der kommenden Woche wieder anlaufen lassen. Dies teilte der Airbus-Rivale am Donnerstag (Ortszeit) in Seattle mit. Der Betrieb in den Fabriken in der Region Puget Sound im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...