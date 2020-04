Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIVIDENDEN - Das Gros der in den vier wichtigsten Börsenindizes notierten Unternehmen will auch in diesem Jahr Milliardenbeträge an Dividenden ausschütten. Firmen wie BASF und Volkswagen halten sogar an ihren Beschlüssen fest, die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen - trotz des Umstands, dass sie gleichzeitig Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und sich damit einen Teil der Löhne vom Staat bezahlen lassen. Das Vorgehen sorgt für Kritik. "Es gibt die klare Erwartung der SPD-Bundestagsfraktion, dass Vorstände von Unternehmen, die staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, während dieser Zeit keine Boni erhalten und Aktionäre auf Dividenden verzichten", sagte Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. Viele Unternehmen begründen das Festhalten an der Ausschüttung damit, dass sich die Dividende auf das erfolgreiche abgelaufene Geschäftsjahr beziehe. (Handelsblatt S. 6)

BASEL IV - Die Kreditwirtschaft spielt bei der Bewältigung der Coronakrise eine wichtige Rolle. Darauf hat der EU-Finanzministerrat am Donnerstag hingewiesen. "Es ist entscheidend, dass die Banken weiterhin Haushalte und Unternehmen finanzieren, darunter auch den Mittelstand, der wegen der Covid-19-Pandemie mit vorübergehenden Schwierigkeiten zu kämpfen hat", heißt es in einer Stellungnahme des Ecofin-Rats. Die Kreditvergabe müsse unbedingt sichergestellt werden. "Falls nötig" müssten dafür "legislative Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Covid-19 abzufedern". Konkret geht es um Erleichterungen bei den Eigenkapitalvorschriften - und daran arbeitet die zuständige Generaldirektion Fisma der EU-Kommission bereits. So denkt die Fisma darüber nach, die Einführung der obligatorischen Verschuldungsquote zu verschieben und die EU-Eigenkapitalverordnung CRR entsprechend zu ändern. Die EU-Kommission reagiert damit auf die Entscheidung des Baseler Interbanken-Ausschusses, die finalen Elemente der Basel-III-Reform um ein Jahr auf 2023 zu verschieben. (Handelsblatt S. 29)

BAFIN - Die Finanzbranche soll nach dem Willen der deutschen Aufsicht Bafin die neu geschaffenen Regeln für die Sicherung der Liquidität in Fonds rasch umsetzen: Um Publikumsfonds mit schwer veräußerbaren Wertpapieren in der Coronakrise für eine mögliche erneute An-legerflucht zu wappnen, sollten Fondshäuser ihre Systeme umgehend anpassen, sagte Elisabeth Roegele, Exekutivdirektorin für Wertpapieraufsicht und Vizepräsidentin der BaFin, der Börsen-Zeitung. "Wir erwarten, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaften sich kurzfristig und ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob und welche Liquiditätstools sie nutzen werden." (Börsen-Zeitung S. 3)

GESUNDHEITSWESEN - Das deutsche Gesundheitswesen hat sich vergleichsweise gut auf das Coronavirus eingestellt und bereitet sich deshalb langsam darauf vor, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Neue Zahlen legen nahe, dass die Situation weniger brenzlig ist als zunächst befürchtet. (FAZ S. 15)

MIETEN - Die Mieten steigen und steigen - das war ein Jahrzehnt lang ein ehernes Gesetz, vor allem in Deutschlands Großstädten. Doch seit gut einem Jahr stagnieren dort die Mieten. Und wer jetzt eine Wohnung etwa in München, Stuttgart oder Berlin sucht, kann mit ein bisschen Glück sogar von der Corona-Krise profitieren: In den nächsten Monaten könnten die Preise für Neuvermietungen sinken. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 34)

BDI - Die Bundesregierung muss sich nach Überzeugung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) bereits heute mit dem Hochfahren der Wirtschaft nach der Coronakrise befassen. "Wir sind besorgt, dass sich die Vorbereitung der Politik zum Neustart in 14-Tages-Plänen erschöpft", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Handelsblatt. Die Politik müsse sich "jetzt darauf vorbereiten, was sie beim nächsten Checkpoint entscheidet". Der Neuanfang Deutschlands "muss sitzen, ein erneuter Shutdown hätte unabsehbare Folgen für das Land", warnte Kempf. (Handelsblatt S. 8)

FLUGGESELLSCHAFTEN - Der Fluggesellschaften-Branchenverband IATA rechnet 2020 mit einem Rückgang des Umsatzes im Passagierverkehr von 314 Milliarden Dollar, sagte Verbandschef de Juniac. Easyjet sieht sich dabei selbst für ein Szenario mit einem Stillstand von bis zu neun Monaten gewappnet. Anderen Wettbewerbern wie Norwegian droht indes der Zusammenbruch. (Handelsblatt S. 20)

VERSICHERUNGEN - Die immensen Schadenssummen seit dem Ausbruch der Coronakrise drohen selbst die milliardenschweren Versicherer an ihre finanziellen Grenzen zu bringen. Die deutschen Assekuranzen wagen deshalb einen ungewöhnlichen Vorstoß und drängen auf einen gemeinsamen Schutzschirm mit dem Staat. Für Warenkredit-Policen gibt es bereits eine Lösung. (Handelsblatt S. 26)

EINBÜRGERUNGEN - Mit der Einbürgerung werden Zuwanderer Teil des Staatsvolks, sie dürfen dann an Wahlen teilnehmen und die politische Richtung des Landes mitbestimmen. Weil der Staat kein Interesse daran hat, in relevantem Umfang ungeeignete Personen zu seinen Bürgern zu machen, erhält längst nicht jeder Einbürgerungswillige den begehrten Pass. Zu den bestehenden Hürden kommen nun bald weitere hinzu: Die Bundesregierung plant eine bessere Identitätsklärung vor der Einbürgerung und einige andere Neuregelungen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde vom Bundesinnenministerium erarbeitet, befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und soll bis zum Sommer vom Kabinett beschlossen werden. Nach dem Entwurf, der der Zeitung Welt vorliegt, soll Zuwanderern, die dem Staat zunächst ihre wahre Identität verheimlicht hatten, die Einbürgerung erschwert werden. Und zwar so, dass die unter einer falschen Identität hierzulande verlebten Jahre nicht angerechnet werden. (Welt S. 5)

