An der Nasdaq. Gestern + 6,7 %. Die Gesellschaft gehört zu denen, die an Impfstoffen arbeiten, aber noch keine exakten Ergebnisse vorlegen können. 117 bis 132 $ in den letzten zehn Tagen sind gleichwohl eine immer noch zu diskutierende Mitfahrgelegenheit. Wer aufspringt, hat eine Chance, muss aber das Risiko über einen permanenten Stopp begrenzen. Details gibt es ab kommender Woche.



