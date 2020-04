Infineon denkt im Moment nicht an Staatshilfe. Der Chipriese verfügt nach Einschätzung von Vorstandschef Reinhard Ploss "aus heutiger Sicht über genügend eigene Liquidität, um die Situation zu meistern". Daher habe man keinen Antrag gestellt. Beflügelt von guten Branchennachrichten, Analystenstimmen und dem festen Marktumfeld arbeitete die Aktie weiter an einem Comeback."Natürlich beobachten wir die weitere Entwicklung der Situation genau", betonte Konzernchef Ploss in einem Gespräch mit der Frankfurter ...

