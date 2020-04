The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000083768 AUSTRALIA 20/24 BD00 BON AUD NCA XFRA BE6321076711 LONZA F.INTL 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1RQDT0 HESSEN SCHA.20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YR4 DZ BANK IS.A1331 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ08 DZ BANK CLN E.9897 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ16 DZ BANK CLN E.9898 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ24 DZ BANK CLN E.9899 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQZ3 DZ BANK CLN E.9896 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YY0 DZ BANK IS.A1338 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YZ7 DZ BANK IS.A1339 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1E6 DEKA MTN IS.S.7704 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TD5 LB.HESS.THR.CARRARA04L/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Y44 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Y51 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA US161175BU77 CH.COM./CORP 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US161175BV50 CH.COM./CORP 20/51 BD02 BON USD NCA XFRA US30231GBM33 EXXON MOBIL 20/51 BD02 BON USD NCA XFRA US459058JB07 WORLD BK 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US571903BD44 MARR. INTL 20/25 EE BD02 BON USD NCA XFRA US78015K7G34 ROYAL BK CDA 20/23 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1819680528 ANGOLA, REP. 18/48 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2123371887 AM.HONDA FI. 20/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2135363468 DZ BANK IS.A1302 BD02 BON USD NCA XFRA XS2159791990 AM.HONDA FI. 20/24 MTN BD02 BON EUR N