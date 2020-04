FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.908 EURXFRA DE000HSH4GP9 HCOB RZ 3 13/23 0.000 %DEDR XFRA LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. 0.230 EURDEDQ XFRA LU0124427773 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCE 0.190 EURDEDP XFRA LU0124427344 DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM 0.160 EUR4N33 XFRA LU0098472607 DEKASTRUKTUR: CHANCE 0.190 EURFKQ1 XFRA LU0271177593 DEKA-GL CONVERGENCEAKT.TF 1.030 EURDEDF XFRA LU0185901070 DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE 0.250 EURDEDH XFRA LU0185900775 DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM 0.180 EURDEDA XFRA LU0185900692 DEKASTRUK.:4ERTRAGPLUS IN 0.170 EURDEDM XFRA LU0109012277 DEKASTRUKTUR: 2 CHANCEPL. 0.160 EURDEDL XFRA LU0096429609 BEROLINACAP. PREMIUM 0.050 EURWE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.083 EURGA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.161 EURCPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.404 EURCAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.947 EUROKL XFRA NO0003733800 ORKLA NK 1,25 0.227 EURKPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.083 EURFK8U XFRA DE000DK1CJP5 DEKASTRUKTUR: 5 CHANCE 0.530 EURDNN XFRA DK0010271238 STRATEGIC INVTS AS DK0,50 0.003 EUR36E XFRA CA36168Q1046 GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) 0.009 EURSUL1 XFRA CH0038388911 SULZER NAM. SF -,01 3.804 EURGVM XFRA CH0008012236 GURIT HLDG AG INH. SF 50 23.772 EURGFIN XFRA CH0001752309 GEORG FISCHER NA SF 1 23.772 EUROYD XFRA BMG684371393 PACIFIC BASIN SHIP.DL-,01 0.002 EURFK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.188 EURQLA XFRA US01167P1012 ALASKA COMM SYS H. DL-,01 0.083 EURKPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.084 EUR0BQ XFRA NO0010861115 NORSKE SKOG AS NK 4 0.284 EURBRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.161 EUR