Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0868 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch bis auf 1,0817 Dollar gefallen war.Auch zum Franken zeigt sich der Euro aktuell leicht erholt. Am Donnerstag war der Euro kurzzeitig bis auf 1,0506 Franken gefallen und hatte damit ein weiteres Jahrestief erreicht. ...

