Der Hersteller drahtloser IoT-Sensoren, Aranet, bringt einen neuen medizinischen Körpertemperatursensor auf den Markt, der speziell für medizinisches Fachpersonal im Kampf gegen COVID-19 geeignet ist. Die neue Lösung soll den am stärksten unterbesetzten Krankenhäusern, die COVID-19-Patienten behandeln, einen Teil des Aufwands abnehmen. Die neueste Ergänzung des Aranet-Sensor-Ökosystems ist ein komplettes System, das die Nutzung von bis zu 100 Sensoren über eine einzige Basisstation ermöglicht. Mithilfe der neuen Lösung können medizinische Fachkräfte ihre Patienten überwachen, ohne direkt mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das System wird derzeit in mehreren großen Einrichtungen des Gesundheitswesens getestet.

Zu den weiteren Vorteilen des medizinischen Thermometers von Aranet gehören eine Genauigkeit von 0,1 °C/0,2 °F, eine außergewöhnlich große Reichweite, ein extra weiches und flexibles Kabel sowie die Tatsache, dass keine Kalibrierung vor Ort erforderlich ist die Sensoren werden für ihre gesamte Lebensdauer kalibriert geliefert. Die Einrichtung des Systems ist schnell und einfach und spart Zeit, wenn jede Minute zählt. Für jeden Patienten lassen sich benutzerdefinierte Alarme einstellen, so dass das medizinische Personal Patienten, die sofortige Hilfe benötigen, priorisieren kann. Der in die PRO-Basisstation eingebaute Speicher gewährleistet eine kontinuierliche Datenerfassung auch dann, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.

Während sich das neue Coronavirus ausbreitet und seinen Tribut von der Weltbevölkerung fordert, zeigt es die Unzulänglichkeiten der globalen Gesundheitssysteme und deren Fähigkeit, auf eine große Epidemie zu reagieren. Angesichts der dringlichen Lage hat Aranet sofort gehandelt und sein Portfolio an medizinischen Sensoren um einen neuen SpO 2 -Sensor erweitert, der sich zurzeit in Entwicklung befindet. Der kommende Sensor wird die periphere kapillare Sauerstoffsättigung messen und so eine Schätzung des Sauerstoffgehalts im Blut vornehmen.

Aranet bietet industrielle IoT-Umweltüberwachungslösungen für eine Vielzahl von Unternehmen an, die die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten erleichtern.

