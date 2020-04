Aus den am Donnerstagmorgen vorgelegten, vorläufigen Ergebnissen des ersten Quartals geht hervor, dass der Online-Händler Zalando in den ersten drei Monaten zwar vom Umsatz her gegenüber dem Vorjahresquartal hat zulegen können, operativ aber tief in die roten Zahlen gerutscht ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...