Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hielt sich die meiste Zeit des gestrigen Tages recht deutlich im Plus. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA sorgten dann am Nachmittag dafür, dass der DAX ins Minus drehte. Am Ende des Tages gelang es ihm dann aber doch 0,2 Prozent im Plus zu schließen. Marktidee: Amazon. Kaum ein Unternehmen hat die Corona-Krise so gut überstanden wie Amazon. Die Aktie kam kurzzeitig zwar auch unter Druck, zog in den vergangenen Wochen aber mächtig an. Gestern markierte das Papier wieder einmal ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht wird ein Rücksetzer wahrscheinlicher. Trotzdem gibt es auch auf der Oberseite neue Ziele.