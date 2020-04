Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/17.04.2020/08:00) - Sie hatten für 2020 einen Hardware-Lifecycle für ihr NetApp oder IBM-Storage geplant und durch die Corona-Krise ist ihr Budget eingefroren. Alle größeren Ausgaben müssen nun auf Wichtigkeit überprüft werden und werden nur genehmigt, wenn sie unternehmenskritisch sind. Selbst wenn Sie das Budget frei bekommen würden, gibt es nicht genügend Ressourcen, um die Migration in der geplanten Zeit umzusetzen. Es wird also zu Verzögerungen kommen, die Frage ist nur wie lange. Grundsätzlich ist diese Situation kein Problem, weil die alten Systeme noch mindestens ein bis zwei Jahre durchhalten würden. Das einzige Problem ist die fehlende Wartung. Die Verlängerung des alten Wartungsvertrages kommt nicht in Frage, weil die Kosten dermaßen hoch sind, dass sie in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Was tun Sie nun? Gehen Sie das Risiko ein, ihre Core-Infrastruktur ohne Wartung zu betreiben und dadurch vielleicht sogar die Existenz ihrer Firma zu gefährden? Dieses Problem haben viele IT-Verantwortliche oft auch ohne eine Corona-Krise. Nach spätestens fünf Jahren muss die Server-Hardware neu angeschafft werden. Bei Storage-Hardware können es auch mal sieben Jahre sein. Aber spätestens dann ist die Wartung für das Storage teurer als die Neuanschaffung, inklusive fünf Jahre Wartung. Eine Migration macht also wirtschaftlich Sinn. Leider sind solche Migrationen nicht nur eine wirtschaftliche Angelegenheit. Hinzu kommt, dass auf den zentralen IT-Systemen unternehmenskritische Daten und Applikationen liegen. Die Übertragung der Daten auf eine neue IT-Infrastruktur muss aufs Penibelste geplant und getestet werden. Dabei werden Alt- und Neu-Geräte parallel aufgebaut und Datenbank für Datenbank oder Applikation für Applikation übertragen. Kleinere und größere Kompatibilitätsprobleme sind an der Tagesordnung und können nur Schritt für Schritt gelöst werden. Auch wenn die meisten Migrationsschwierigkeiten von den eigenen IT-Mitarbeitern problemlos gelöst werden können, benötigen Sie einfach Zeit. Genau aus diesem Grund sind Hardware-Lifecycle und -Migrationsprojekte unberechenbar und dauern fast immer länger als geplant. Doch was tun Sie nun, wenn die Wartung der alten Maschine bereits abgelaufen ist, aber die Migration noch nicht abgeschlossen? Wie schon vorher erwähnt, könnten Sie das Risiko eingehen und ohne Wartung die Systeme noch so lange laufen lassen, bis die Migration fertiggestellt ist. Auch wenn sie das Know-how und die Ressourcen dazu hätten, die Hardware selbstständig zu reparieren, wissen Sie nicht, ob und wo sie alle Ersatzteile für eine Reparatur bekommen. Am besten wäre also eine Lösung, wo sie problemlos und halbwegs schnell die richtigen Ersatzteile für ihre Hardware bekommen könnten. Noch besser wäre es, wenn Sie schon vorher wüssten, was das Ganze kosten wird. Schließlich kann die Backplane von einem großen Storage-System teurer sein als der gesamte Wartungsvertrag. Ein reines Spare Parts Service zu einem Fixpreis wäre also die optimale Lösung. Genau dieses Service haben wir bei der Firma Hardwarewartung.com entdeckt. Für alle Server- und Storage-Systeme von HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Fujitsu oder Sun bieten wir sowohl ein reines Ersatzteil-Service als auch ein Hardware-Break- & Fix-Service mit Techniker vor Ort an. So funktioniert es zusammengefasst: - Sie erhalten Ersatzteilgarantien sowohl für einzelne Komponenten, wie zum Beispiel Festplatten, als auch für ganze Systeme. - Lieferung der Ersatzteile erfolgt am Next Business Day. - Vorrat von Ersatzteilen beim Kunden vor Ort ist auch möglich. - Variable Laufzeiten ab einem Monat Weiters gibt es noch ein spezielles Storage Disk Replacement Service, das gerade bei größeren Storage-Systemen mit sehr vielen Platten oder SSDs genutzt werden kann. Sie bringen folgendes Beispiel: System: NetApp FAS8040 Metro Cluster Anzahl der Diskshelfs: 20 Anzahl der Platten: 480x X423A-R5 900GB 10K SAS 6G SFF Platten Laufzeit: 6 Monate Zu einem Fixpreis pro Monat erhalten Sie dann Ersatzplatten bei einem Ausfall. Sie schicken einfach eine E-Mail, dass eine Platte ausgefallen ist und wir schicken Ersatz mit einem Next-Business-Day-Liefer-Service. Um die Ausfallzeiten gering zu halten, können auch vorab eine bis 5 Disken zugeschickt werden, die Sie selbst vor Ort lagern können. Sind diese verbraucht, werden ihnen wieder neue geschickt. Sollten sich also ihre Hardware-Migration verzögern oder Sie ihre alte Hardware noch länger einsetzten wollen, ohne einen Wartungsvertrag, aber mit ausreichend Sicherheit, dann sollten Sie https://www.hardwarewartung.com/server-und-storage-ersatzteil-service besuchen. Minimieren Sie einfach ihr Risiko und zahlen Sie nur, was sie wirklich benötigen. (Ende) Aussender: Change-IT e.U. Ansprechpartner: Yusuf Sar Tel.: +43 720 775089 E-Mail: office@hardwarewartung.com Website: www.hardwarewartung.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200417006

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)