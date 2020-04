MENLO PARK (dpa-AFX) - Facebook stellt sich auf längere Einschränkungen durch die Coronavirus-Gefahren ein und hat alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen bis Ende Juni kommenden Jahres gestrichen. Einige davon sollen online stattfinden, schrieb Firmenchef Mark Zuckerberg am Donnerstag.



In diesem Jahr soll der überwiegende Großteil der Facebook-Mitarbeiter noch mindestens bis Ende Mai von zu Hause aus arbeiten, auf eigenen Wunsch auch mindestens bis Ende des Sommers. Zunächst bis Ende Juni soll es auch keine Dienstreisen geben.



Facebook hatte frühzeitig auf die Coronavirus-Ausbreitung reagiert und bereits im Februar seine Entwicklerkonferenz F8 abgesagt, die traditionell jeweils Ende April oder Anfang Mai stattfindet. Mit der neuen Ankündigung ist klar, dass es auch im kommenden Jahr keine F8 zum üblichen Zeitpunkt oder in gewohnter Form geben wird.



Bei den Entwicklerkonferenzen gibt Zuckerberg einen Ausblick auf die zukünftige Strategie und neue Produkte./so/DP/zb

