Auf dem EUR Credit Primärmarkt war am gestrigen Tag nur eine Emission in Benchmarkgröße zu verzeichnen. Telstra Corp. preiste einen Senior Unsecured Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+115 BP (IPT MS+125 BP). Die EZB berichtete über die Volumina der zusätzlichen wöchentlichen LTRO-Operationen, die jeweils mit einer Fälligkeit zum 24. Juni 2020 ausgestattet sind. In der letzten (fünften) Operation zum 15. April wurden demnach EUR 4,7 Mrd. von 53 Banken abgerufen. Die abgerufenen Volumina seit dem Start des zusätzlichen TLTRO sind somit weiter rückläufig. In der ersten Woche waren noch EUR 109 Mrd. an 110 Banken verteilt worden. Einige ...

