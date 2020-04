Der Baukonzern Strabag wird in der westrumänischen Stadt Satu Mare eine 640 m lange Schrägseilbrücke über den Some?-Fluss bauen. Der Vertrag, der ein Auftragsvolumen von rund 30 Mio. Euro umfasst, wurde Anfang April mit Vertretern der Gemeinde sowie von Strabag unter Einhaltung der aktuell strengen Hygienevorschriften unterzeichnet. Die Bauarbeiten sollen im Mai 2020 starten. "Auch wenn aktuell das öffentliche Leben in vielen unserer europäischen Konzernländer stark eingeschränkt ist, ist es wichtig, die langfristige Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren und wichtige Infrastruktur-Maßnahmen wie diese in Rumänien weiterzuverfolgen", ist Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE, überzeugt. Mit dem Bau ...

