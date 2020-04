FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In der am Freitag erwarteten allgemeinen Kurserholung dürfte der Automobilsektor kräftig zulegen. Auf Tradegate rückten die Aktien der Branche vor: Die Kursgewinne für Continental , BMW , Infineon , Daimler und Volkswagen reichten von drei bis mehr als vier Prozent im Vergleich zu den Xetra-Schlusskursen am Vortag.



Seit Beginn des durch das Coronavirus ausgelösten Börsen-Crash hat der europäische Automobilsektor noch immer gut 30 Prozent eingebüßt - trotz einer Mitte März begonnenen Erholung. Der marktbreite Stoxx Europe 600 Index verlor in dieser Phase 24 Prozent. Analysten sind sich weitgehend einig, dass sich viele Verbraucher auch nach einem möglichen Ende der weltweiten Pandemie mit dem Kauf von Autos wohl schwer tun dürften./bek/mis