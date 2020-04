Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Filderstadt/Stuttgart/Köln/Leverkusen (pts008/17.04.2020/08:30) - Wenn die Kunden nicht zum TÜV AUSTRIA kommen können, kommt der TÜV AUSTRIA einfach zu seinen Kunden. Auf diese Art läuft beispielsweise die Werkstoffprüfung von TÜV AUSTRIA in Deutschland unvermindert weiter. Ein eigens eingerichteter "Shuttle-Service" von TÜV AUSTRIA Tecnotest sammelt Prüfmuster ein und bringt sie in die Werkstofftechniklabore des TÜV AUSTRIA. Das Ergebnis: Zufriedene Kunden, zumal Projekte im ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen abgeschlossen werden konnten. Die Werkstofftechniker des TÜV AUSTRIA arbeiten in getrennten Teams im Schichtbetrieb und gewährleisten volle Präsenz, so dass Kunden in der Phase der Lockerungen wirtschaftlicher Einschränkungen wieder voll durchstarten können. Web-Meetings, Webinare, Remote-Audits Im Bereich Maschinensicherheit und Explosionsschutz werden zurzeit verstärkt Tätigkeiten durchgeführt, die keine Vor-Ort-Präsenz bei Kunden erforderlich machen, etwa Dokumentenprüfungen und -validierung im Zuge der Baumusterprüfungen. Aber auch Dienstleistungen wie zum Beispiel produktbezogene Schulungen, technische Meetings, Unterstützung bei Risikoanalysen etc. werden unseren Kunden als Web-Meetings angeboten - mit sehr guter Annahme am Markt. Mit informativen Webinaren zu aktuellen Fragstellungen rund um das Thema Explosionsschutz wird ein wertschöfpender Kontakt für bestehende Kunden, wie auch Neukunden generiert. Weitere Informationen: https://www.tuv-ad.de/e-learning Spezielle Remote-Audits für Managementsysteme unterstützen zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit von Zertifikaten. Präsenz vor Ort: Höchstes Maß an Sicherheit Und auch bei den Dienstleistungen, die eine Präsenz vor Ort erforderlich machen, gewährleistet TÜV AUSTRIA durch seine Maßnahmen ein höchstes Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit: Mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet und laufend über aktuelle Sicherheitsvorkehrungen unterwiesen, unterstützen TÜV AUSTRIA-Expert_innen weiterhin ihre Kunden in Deutschland. Weitere Informationen: https://www.tuvaustria.com/de | tuv-deutschland@tuv.at (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH Ansprechpartner: Markus Pflüger Tel.: +49 711 722 336 22 E-Mail: markus.pflueger@tuv.at Website: www.tuvaustria.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200417008

