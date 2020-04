Wie die auf Photovoltaik spezialisierte hep Gruppe arbeitet und warum gerade jetzt gute Chancen im Bereich Solarenergie genutzt werden können, erfahren Sie in unserem Interview mit Geschäftsführer Thorsten Eitle.Vorab: Die im schwäbischen Güglingen ansässige, aber weltweit mit eigenen Standorten agierende hep-Gruppe bietet privaten wie professionellen Anlegern regelmäßig Beteiligungen an internationalen Solarprojekten an. Nun wartet das Emissionshaus mit einer neuen Erfolgsmeldung auf. Wie der Initiator bekannt gibt, wurde der US-amerikanische Projektentwickler Peak Clean Energie in Coloradie gekauft. Die Gesellschaft verfügt über eine Projektpipeline von mehr als 4.000 Megawatt inklusive 400 Megawatt Projekte kurz vor Baureife. Das seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen ist vor allem im Bereich "utility-Scale"-Projekte im Süden der USA tätig. Darunter versteht man Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von mindestens zehn Megawatt. Der US-Solarmarkt gilt als besonders aussichtsreich, die USA befinden sich aktuell auf Platz 2 der Top-Solarmärkte weltweit. Wir haben die Übernahme zum Anlass genommen, um mit hep-Geschäftsführer Thorsten Eitle über die Historie seines Emissionshauses, aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten und natürlich auch über die derzeitigen Herausforderungen (und mögliche Chancen) im Zuge der Corona-Krise zu sprechen.

