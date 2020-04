Am Freitag geht es für den DAX auf breiter Front kräftig nach oben.Der DAX begann die Freitagssitzung mit einem Plus von 2,97 Prozent bei 10.607,35 Zählern.Nach einer späten Rally ins Plus an den US-Börsen und dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise zeigt sich auch der deutsche Leitindex mit deutlichen Aufschlägen.Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...