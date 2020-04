Der DAX trotzt zum Wochenabschluss schwachen Konjunkturdaten aus China und dürfte mit einem dreistelligen Plus in den Handelstag starten. Am Morgen hatte die Volksrepublik den ersten Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt seit Beginn der Aufzeichnungen (1992) gemeldet. Allerdings fiel das Minus mit 6,8 Prozent (gg. Vj.) nicht so schwach aus wie befürchtet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

