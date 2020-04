Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will nun eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro für das Jahr 2019 ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Zuvor war eine Dividende von 0,70 Euro (Vorjahr 0,70 Euro) geplant. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der avisierten Dividende bei 4,39 Prozent. Orange zahlt die Dividende auf ...

