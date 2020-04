Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Orange will 20 Cent weniger Dividende zahlen als erwartet. Der Verwaltungsrat des französischen Telekomkonzerns entschied, auf der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai einen Vorschlag von 50 Cent zu machen. Orange hatte sich eigentlich vorgenommen, in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils 70 Cent Dividende zu zahlen. Dieses Ziel werde zu einem späteren Zeitpunkt überprüft, hieß es jetzt. "Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erwartet Orange keine signifikante Abweichung von seinen Zielen für 2020", sagte Chairman und CEO Stephane Richard. "Aber wir beobachten die Situation und ihre Entwicklungen genau."

