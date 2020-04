Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vorübergehend die Eigenkapitalanforderungen für Banken gelockert. Diese Erleichterung gibt den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank im vorbörslichen Handel einen ordentlichen Schub.Die Banken müssen also ihre Risiken im Handelsgeschäft mit weniger Eigenkapital absichern, was sich positiv auf die Gewinne auswirken dürfte. Die EZB hatte in der Corona-Krise ...

