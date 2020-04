Die aktuell längste Serie: World Wrestling Entertainment mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.23%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag SolarWorld mit 18,75% auf 0,04 (20% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,56%) vor SFC Energy mit 15,72% auf 10,60 (60% Vol.; 1W 7,94%) und Vectron mit 8,22% auf 7,90 (57% Vol.; 1W 2,86%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -9,52% auf 0,21 (21% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -30,00%), Tomorrow Focus mit -8,73% auf 1,25 (53% Vol.; 1W -0,79%), Apache Corp. mit -5,67% auf 7,49 (58% Vol.; 1W -8,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (3230,35 Mio.), Wells Fargo (2848,3) und McDonalds (2556,38) ....

